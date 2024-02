BBB 24: Gloria Perez opina sobre Davi e Isabelle e leva chega pra lá

Nas últimas semanas, a escritora Glória Perez tem chamado a atenção por estar comentando no X, antigo Twitter, sobre algumas cenas do "BBB 24". Sem rodeios, ela levantou a bandeira e declarou torcida ao baiano Davi Brito. Contudo, um comentário feito na noite desta segunda-feira (26) virou polêmica.

Acontece que, a escritora alfinetou Isabelle Cunhã com base em um vídeo publicado pela TV Globo. Na imagem, a amazonense aparece deitando ao lado de Davi na cama. "O Davi está bem desconfortável com essa iniciativa da Cunhã de pular na cama dele", disparou Glória Perez.

No entanto, a equipe de Cunhã repreendeu o comentário feito pela escritora e explicou a cena: "Gloria, c que não está inteiro, pois aí só tem um trecho! Para quem acompanhou essa conversa no Globoplay, viu o momento em que o próprio Davi chamou a Isabelle para deitar com ele! Pois ambos estavam conversando sobre a vida, e ela não estava num bom dia", explicou.

Na web, internautas apoiaram os administradores de Isabelle e detonaram a postura de Glória Perez. "Ele que chamou ela pela primeira vez. Vá assistir, antes de comentar, e vir prejudicar os outros, minha sra", escreveu um seguidor.

Outro também opinou: "A pessoa nem assiste e nem viu tudo e vem falar o que não sabe. Minha senhora, vá assistir a cena toda pra comentar não só um trecho. Coisa feia, tentando prejudicar a menina", comentou outra internauta revoltada.

O Davi está bem desconfortável com essa iniciativa da Cunhã de pular na cama dele. — Gloria Perez (@gloriafperez) February 27, 2024