Luma de Oliveira sai em defesa do filho Thor, após críticas à aparência dele

Nesta segunda-feira (26), viralizou nas redes sociais uma foto do empresário Thor Batista. A imagem surpreendeu os seguidores que notaram o envelhecimento 'precoce'. Aos 32 anos ele está visualmente mais velho, com cabelos grisalhos e calvos, seguidores logo fizeram comparações com fotos antigas e se tornou um dos assuntos mais comentados da web. Contudo, a sua mãe, Luma de Oliveira, saiu em defesa do primogênito.

"Ontem meu primogênito foi duramente criticado nas mídias por não estar com a aparência padrão feita em alguns consultórios que deixam os rostos devidamente inflados, como é considerado bonito hoje em dia", começou a modelo rebatendo os comentários.

Luma de Oliveira continuou o desabafo e alfinetou quem faz procedimentos estéticos no rosto para rejuvenescer. " Daí a pessoa acha que ficou mais nova, na minha opinião, só ficou com uma única expressão quando está feliz, triste, emocionado ou decepcionado", disparou.



Por fim, a modelo afirmou que prefere ser natural e deixar as marcas da sua trajetória do que entrar no padrão. "Só pra lembrar que ainda existem pessoas como eu, que preferem as marcas ao redor dos olhos mas que permitem ter expressão no olhar. Que se satisfaz com batom vermelho e não quer ter os dentes como teclado de piano milimetricamente ajustados. Com sobrancelhas que poderiam estar melhores, aliás como todo o rosto poderia estar, mas que me distanciava muito de mim", completou.

Reação da web

Entretanto, quem acompanhou os últimos anos de Thor Batista, que foram recheados de polêmicas nos holofotes, ficou bastante surpreso com tanta mudança, tanto física quanto de comportamento, já que não se vê mais o nome do empresário envolvido em problemas como antes.

“Quando que o Thor deixou de ser um adolescente cabeludo e inconsequente para virar um coroa calvo? Quanto tempo eu dormi?”, disse um internauta. “Meu Deus do céu ele só tem 32 anos????”, questionou outra.



