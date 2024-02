Após ser acusada de golpe por Ximbinha, Joelma pode usar marca Calypso

Joelma finalmente pode usar a marca "Calypso" em suas apresentações. A cantora foi acusada por Ximbinha, em novembro do ano passado, de estar aplicando um golpe com o nome e que ela não teria autorização para fazer o uso.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, no site da transparência, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) consta que a empresa de Joelma e Ximbinha entrou com o pedido do registro da marca "Banda Capypso" em 2002 e na época, não foi aprovado.

No entanto, os artistas não teriam sido os únicos a tentar registrar a marca Calypso. Em 2004, o INPI negou um registro internacional para a ONG do capitão francês Jacques Cousteau, cujo navio tinha o mesmo nome.

Ainda de acordo com a apuração do jornalista, a marca só tem um registro que pertence a uma rádio do Ceará, chamada Calypso, desde 1987, mas que Joelma ou Ximbinha estão no quadro de sócios. Com isso, Joelma pode usar a marca "Calypso" em seus projetos.

Relembre

Durante uma entrevista no ano passado ao podcast "Inteligência Ltda", Ximbinha, acusando Joelma de estar usando erradamente o nome da banda. "O nome 'Calypso' é nosso. Só pode ser usado pelos dois juntos. Eu não posso usar sozinho, nem ela. E ela, estou sentindo que foi um golpe que ela me deu, ela colocou o nome do show 'Isso é Capypso', mas ela só fala 'Capypso".