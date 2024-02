Ex de Luan Santana rebate ataques e fala sobre Jade Magalhães

Izabela Cunha, ex-noiva de Luan Santana quebrou o silêncio, após o sertanejo se declarar para Jade Magalhães. Acontece que, desde que os dois assumiram que voltaram, fãs das influenciadoras começaram a brigar na internet e a modelo sofreu ataques por ter se relacionado com Luan no período em os dois não estavam mais juntos.

"Não queria comentar mas senti que devo. Sempre fiquei em silêncio mas pela última vez quero apenas dizer que fui criada com amor e muita educação, então pra mim não é normal ataques de ódio gratuito. Hoje venho aqui pedir o melhor de vocês que lerem essa mensagem. Transmitam amor, luz e paz, o mundo precisa disso", escreveu Izabela.

Durante o desabafo, a modelo também pediu respeito. "Eu acredito que o respeito é a base de tudo na vida! E eu respeito todos! Respeito o Luan, que convivi por quase 3 anos e tivemos muitos momentos felizes! Respeitava a história que ele tinha vivido com a Jade e jamais incitei ou quis rivalidade entre duas mulheres do bem, e continuo respeitando e desejando que sejam felizes", disparou.

Por fim, Izabela terminou o texto desejando ser feliz e pedindo empatia dos seguidores. "Que eu seja feliz e que vocês sejam felizes. Talvez um dia a internet possa voltar a ser um ambiente mais saudável em que todo mundo só espalhe amor para o outro. Empatia eu sempre tive de sobra, e que vocês pratiquem isso também. Deus ilumine todos vocês".

Luan Santana e Jade Magalhães oficializam namoro

Nesta quarta-feira (28), Luan Santana publicou um carrossel de fotos com Jade Magalhães assumindo que os dois voltaram após três anos separados. O sertanejo revelou que não ia tornar público, no entanto, afirmou que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira".