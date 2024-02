BBB 24: Ana Paula Renault rebate críticas e detona Davi Brito

A ex-BBB Ana Paula Renault gravou uma sequência de stories detonando a "desinformação" de Davi Brito, no "BBB 24". Durante a tarde desta quarta-feira (28), a atriz Deborah Secco visitou os participantes, no entanto, após ela deixar a casa, o baiano afirmou que não conhecia a artista e acreditou que seria uma nova participante estrangeira.

A cena repercutiu na web e a jornalista detonou Davi, questionando se ele viveu isolado do mundo durante esses anos. No entanto, a equipe do baiano rebateu a ex-BBB e afirmou que os dois têm uma realidade de vida diferente.

Contudo, Ana Paula Renault não aceitou a justificativa dada pelos administradores de Davi Brito e gravou um vídeo explicando a sua posição. "A questão do Davi é que, se vocês verem, eu torcia muito. Eu achava completamente desproporcional a casa em relação ao Davi. E eu detesto injustiça, então eu realmente estava do lado do Davi", iniciou a jornalista justificando que já torceu por ele, antes de mudar de posição.

Na sequência, a ex-BBB afirmou que conforme a atitude de Davi foi mudando, ela também deixou de torcer. Para os administradores ela rebateu sobre a justificativa de diferenças sociais. "É claro que a gente tem noção disso que a vida do Davi é super difícil, ele sempre batalhou, sempre trabalhou muito, mas agora vocês também falarem que ele não tem acesso a internet? Gente, o Davi é uber, o Davi tinha TikTok. Tudo bem, ele não tinha Instagram, mas ele era praticamente um influencer do TikTok e ai ele não sabe quem não é ninguém?".

Ana Paula Renaut também afirmou que Davi é um personagem. "Como é que o Davi se inscreveu no BBB? Ele fala de Cara de Sapato e não conhece as pessoas? Então ele está forçando. Os adms do Davi também forçam e agora a gente está vendo que parece com todos os indícios que é um personagem", disparou.

A ex-BBB aproveitou para relembrar a fala homofóbica do baiano dentro do reality. "Eu falei que as pessoas tentam justificar ações injustificáveis do Davi porque homofobia em 2024 é injustificável e se você já esqueceu, o Davi toda hora batia no peito e falava 'eu sou é homem, não sou viado não'. Isso é homofobia", finalizou Ana Paula Renault.

BBB 24: Ana Paula Renault rebate críticas e detona Davi Brito pic.twitter.com/5qtKFI1Ox0 — Mariana Morais (@moraismarianam) February 29, 2024