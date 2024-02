Maiara surge de aliança e evita comentar volta com Matheus Gabriel

Ao que tudo indica, a cantora Maiara, dupla de Maraisa, reatou o relacionamento com o cantor Matheus Gabriel. Na última quarta-feira (28), a sertaneja abriu uma live para interagir com os fãs nas redes sociais, e acabou deixando escapar que estava usando a aliança de compromisso que ganhou de Matheus na época em que formavam um casal.



Nas imagens, a aliança foi vista no dedo anelar da cantora bem no momento em que ela segurava uma xícara de café. A coluna então entrou em contato com Maiara, através de sua assessoria de imprensa, para confirmar a reconciliação. Contudo, a artista se recusou a se pronunciar sobre o assunto. Caso pretenda falar sobre, será somente via redes sociais.

Além disso, a cantora ainda compartilhou nos stories que recebeu um buquê de flores. Ao fundo do vídeo, tocava a música “Apaixonadinha”, de Marília Mendonça em parceria com Léo Santana. Nas imagens, Maira estava com sorriso bobo e carinha de apaixonada.

Maiara anunciou o término do casal em outubro do ano passado. Na ocasião, ela disse que, apesar de já não estarem mais em um relacionamento amoroso, os dois seguiriam suas vidas mantendo o respeito e a amizade.

"Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos, acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal. Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão!", anunciou a artista, que fez questão de deixar claro que o término não tinha a ver com a traição.

Alianças feitas por Matheus

As alianças de compromisso usadas por Maiara e Matheus Gabriel foram feitas pelo próprio cantor. Ele chegou a comentar sobre os detalhes. “É ouro branco com noventa brilhantes (pedras)”, revelou Matheus.









