Domingo Legal tem torta de climão e quase briga no palco

O cantor Nego do Borel virou pauta de mais uma polêmica! Neste domingo (3), o funkeiro foi convidado pelo 'Domingo Legal' a participar do "Passa ou Repassa". Contudo, o que era pra ser uma brincadeira, quase terminou em briga. Isso porque, o artista se estranhou com Luiz Otávio Mesquita, ao vivo.

Os dois se alfinetaram durante o programa e entraram em confronto no palco. Ao trocarem farpas, Nego do Borel empurrou Luiz Otávio, mas foi separado pelos participantes e pelo apresentador Celso Portiólli. "Covarde, só sabe empurrar", afirmou o filho do Otávio Mesquita.

Nas imagens, é possível ver que Celso Portiólli ficou sem graça enquanto levava Nego do Borel para o outro lado da banca: "Você veio para brincar", disparou. A tensão entre os dois começou quando o apresentador relembrou a luta que o funkeiro perdeu para o MC Gui.

Nesse momento, Luiz Otávio Mesquita aproveitou para tirar sarro de Nego do Borel. Os dois começaram a discutir, mas até então, o apresentador não se preocupou. Rapidamente o funkeiro ficou transtornado e tentou iniciar uma briga corporal com o filho do empresário.

Relembre a luta

No final de fevereiro, MC Gui e Nego do Borel se enfrentaram no Fight Music Show 4, no "duelo do funk". O cantor paulistano conseguiu vencer a luta com um nocaute técnico no terceiro round. Apesar de ter perdido, o funkeiro carioca contra-atacou diversas vezes na luta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babadeira (@babadeira)