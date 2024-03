BBB 24: Ex-mulher de Lucas Buda detona o brother após traição

Camila Moura, ex-mulher do participante do 'BBB 24' Lucas Buda, se pronunciou no Instagram, após terminar publicamente o casamento com o brother. Isso porque, ele tem flertado com Pitel dentro do reality nos últimos dias.

Ao perceber que se tornaria "chacota" nas redes sociais, a professora de história informou ao público que Lucas Buda sairá do programa solteiro. Acontece que em menos de 24 horas o caso ganhou uma grande proporção e ela mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e conversou com os fãs.

"Eu estou aqui, botando a cara no sol, de noite, porque não tinha como, esse dia louco de hoje, eu não vir aqui e me pronunciar [...] Não sou de aceitar chacota, não sou de ficar me humilhando, simplesmente essa não sou eu. E o Lucas entrou no programa sabendo disso. Eu não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa. Então quando começou a surgir o burburinho, começou o assunto, eu falei, beleza, vamos ver. E a coisa foi piorando, piorando. E gente, na minha opinião, vocês podem não concordar, mas pra mim, traição não é só beijar na boca", iniciou

Na sequência, Camila Moura disparou que ele jogou todos os sonhos fora. "Já é uma quebra de confiança, e deixando claro que o Lucas sabe disso, ele entrou lá com isso muito bem claro. O Big Brother era um sonho de nós dois, o Lucas quis entrar pra gente quitar nosso apartamento que está pra pagar em 30 anos e ele jogou por água abaixo. Essa é a verdade, gente, eu não sou palhaça, eu não estou apoiando o Lucas, continuou.

Por fim, a professora de história que tomou essa decisão porque não é justo depois de 15 anos juntos, ser chacota em rede nacional. "Metade da nossa vida nós estivemos em um relacionamento? Então, eu não acho justo comigo ficar aqui dois meses comendo pão cuja água amassou, recebendo ameaça de morte, hate por causa de jogar da burra, por causa de jogar de estúpida, mas beleza, até então era só jogo, era burrice de jogo. Pra um cara chegar pra mina e falar "que ela bagunçou" [...]. Isso não existe, gente", finalizou.

Relembre o flerte

Giovana Pitel e Lucas Buda conversam durante a festa do Wesley Safadão, na madrugada do último sábado (2). No papo, o professor revelou que não havia planejado criar sentimentos por outra pessoa dentro do "BBB 24", mas aconteceu. "Estou sentindo coisa aqui que eu achei que nunca iria sentir [...] Vou te dizer só uma coisa: 'baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia", afirmou Buda.

Na sequência, Pitel respondeu o brother que o assunto morreu ali. "Ela morreu aqui, ela nem deveria ter nascido", rebateu a sister. Após a fala polêmica, Camila Moura trancou o perfil no Instagram, mas logo depois destrancou e se pronunciou.