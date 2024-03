Mani Reggo abre o jogo sobre primeiro contrato como influenciadora

Mani Reggo, mulher do brother Davi Brito, que está confinado no “BBB 24”, acaba de alcançar a marca de 1 milhão de seguidores em seu Instagram. Pouco antes de conquistar tal marco, ela fechou seu primeiro contrato como influenciadora digital com o empresário Fritz Paixão. À coluna, Mani falou um pouco sobre sua nova fase ganhando dinheiro com a internet.



Segundo Mani, apesar de já ter começado a faturar com as redes sociais, sua rotina continua a mesma. “As pessoas acham que eu estou ganhando muito, por conta da quantidade de seguidores. Mas não tem nada a ver. Ainda estou aqui trabalhando, acordo 5h, durmo muito tarde e ainda continuo com a minha rotina”, começou falando a agora influenciadora digital e microempreendedora.

“Financeiramente, fechamos um contrato agora com o Flitz Paixão. Foi meu primeiro contrato e eu acredito que outras empresas virão. Mas continuo acordando aqui às 5h. O movimento [na barraca] voltou, porque eu fazia entrega dentro do hospital, mas abriu uma lanchonete lá e foi proibida a entrega. Mas agora, depois do X-Calabreso, a venda melhorou. Antes estava bem fraca”, completou a baiana.

Ela garante que tem se adaptado bem à fama que conquistou através da participação do companheiro no Big Brother Brasil. “Eu estou gostando desse momento, porque posso mostrar um pouco da minha trajetória de vida. As pessoas vêm, conversam comigo e me abraçam. É uma troca de experiências. Tudo é válido por isso. E elas conseguem se espelhar de alguma forma na minha história de vida e se sentem abraçadas de alguma forma”, afirma.

Mani Reggo disse, ainda, que mesmo que a carreira como influenciadora deslanche, não pretende abandonar seu negócio. Ela tem, inclusive, planos para expandir seu empreendimento. “A barraca vai continuar aqui, porque eu tô com ela há 3 anos, mas ela tem 30 anos de história. Só que é uma barraca de chapa, na rua... É muito quente. Então, se eu tiver a oportunidade de ampliar, eu pretendo ampliar, até para dar mais conforto aos clientes. Porque aqui é muito, muito quente”, adianta.