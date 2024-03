BBB 24: Davi volta a expor ciúmes de Isabelle

Davi Brito voltou a conversar com Isabelle Nogueira no "BBB 24" que sente ciúmes da sister. A cena, é claro, está viralizando e dividiu opiniões. Apesar dos dois deixarem claro que se veem como irmãos. Internautas apontam que o baiano esteja gostando dela.

Na conversa, Davi Brito afirmou para Isabelle que às vezes sente ciúmes dela e que o que sente por ela é algo muito grande. Isabelle responde que ele não precisa sentir ciúmes, pois ela é amiga dele e de outros, e isso não tem nada a ver.



Alguns seguidores questionaram a fala do baiano e o fato dele ser casado. "Ai ai, como é normal um homem casado com ciúmes da amiga", disparou uma fã. "Nada normal um homem casado sentir ciúmes de outra mulher", criticou outro.

Vale ressaltar que no último final de semana, Lucas Buda foi cancelado nas redes sociais após flertar com Pitel. A atitude do brother trouxe como consequência o fim do seu casamento com Camila Moura. No entanto, muitos internautas estão comparando o capoeira com as falas de Davi Brito com Isabelle.

"Toda festa essa conversa chata? Se fosse Buda, já estava canceladíssimo, mas é o intocável, né?", afirmou um seguidor. "Só crucificam o Buda por não ser o favorito, mas isso do Davi já é nítido há muito tempo", comparou outro fã.