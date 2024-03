Valor de cachê da Paquitas em documentário da Globo gera polêmica

O documentário da Xuxa, no GloboPlay, foi um sucesso de audiência, a plataforma então decidiu fazer um novo produto contando a história das Paquitas e convidou vários integrantes do grupo para participar. No entanto, uma das pessoas recusou o convite.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o GloboPlay ofereceu um cachê de R$ 10 mil para cada convidado. Contudo, a paquita em questão que recusou participar do documentário é a Andréa Sorvetão. A dançarina se sentiu desrespeitada pela baixa quantia oferecida e optou não participar do projeto.

O novo documentário começou a ser divulgado em outubro do ano passado. A emissora espera repetir o mesmo sucesso de audiência. Porém, o suposto valor oferecido às assistentes de palco causou controvérsia.

Ainda de acordo com o jornalista, Andréa Sorvetão, cogita produzir um próprio material sobre a sua carreira, após recusar o convite. Procurada através do seu esposo Conrado, ela não quis se pronunciar sobre a polêmica.