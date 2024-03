Bianca Bin é dispensada de Dona Beja e personagem da atriz tem reviravolta

A atriz Bianca Bin foi dispensada do remake de Dona Beja que está sendo produzido pelo streaming Max (ex-HBO Max) junto à produtora Floresta. A artista foi tirada do elenco nesta sexta-feira (8) e causou estranheza, porque apesar do corte, a personagem ainda continuará na história.

Segundo informações do Leo Dias, a grande vilã do folhetim continuará no remake apelando para o recurso de câmera subjetiva, o mesmo usado em Velho Chico (2016), após a morte do ator Domingos Montagner durante as gravações.

O diretor da novela, o português Hugo de Sousa, escolheu uma figurante com as mesmas características da atriz Bianca Bin para continuar fazendo as cenas. Com a dispensa repentina, a dinâmica de gravação sofreu algumas alterações, por exemplo, os atores vão se falar de frente à câmera quando deveriam contracenar com a personagem da atriz.

No entanto, a assessoria da Max informou que Bianca "não foi dispensada e que terminou a gravação das diárias dela normalmente, conforme previsto, ou seja, já gravou todas as cenas que tinha na novela". Vale ressaltar que antes de ser dispensada Bianca Bin já tinha sido afastada do elenco do remake de Dona Beija. O motivo do afastamento seria um desentendimento nos bastidores. Entretanto, ainda não se sabe o que teria motivado o impasse.

Na época, o jornal O Globo, divulgou que Bianca Bin já tinha gravado boa parte das cenas como rival da personagem de Grazi Massafera, a protagonista do folhetim. Contudo, o clima não é dos melhores nos bastidores, pois diversos atores têm reclamado das mudanças nas cenas em cima da hora de gravar.







