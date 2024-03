Ronaldo Esper é brutalmente agredido durante invasão à sua casa

Na madrugada deste sábado (9), o estilista Ronaldo Esper, de 79 anos, teve sua casa invadida em São Paulo. De acordo com as primeiras informações divulgadas, o profissional teria sido brutalmente agredido pelos criminosos que adentraram a residência e acabou sendo largado desacordado dentro do imóvel.

Segundo o portal Leo Dias, Ronaldo Esper foi visto todo ensanguentado em uma cadeira de rodas, na emergência de um pronto socorro da Zona Sul da capital paulista. No entanto, até o fechamento desta nota ainda não havia informações sobre o estado de saúde do estilista.

Ainda de acordo com as informações divulgadas, Ronaldo Esper foi encontrado bastante debilitado pelo funcionário da obra que está sendo realizada em sua residência. Foi este profissional o responsável por socorrê-lo no hospital mais próximo.

Os primeiros relatos sobre o caso dão conta de que supostamente os criminosos deixaram o local sem levar nada. Até o momento, Ronaldo Esper ou familiares ainda não se manifestaram sobre o crime. A polícia também ainda não emitiu um comunicado sobre o episódio.

