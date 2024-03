BBB 24: Bin Laden detona produção e cita privilégios a Alane e Davi

Neste domingo (10), MC Bin Laden, Fernanda e Yasmin Brunet conversavam no jardim da casa do "BBB 24", quando começaram a alfinetar a produção do reality. Isso porque, Alane e Davi estavam no monstro e os brothers apontaram favoritismo da produção com eles.

"Por que o monstro não está sendo aqui fora?", questionou o funkeiro às sister. "Não tem. Tudo lá dentro", pontuou Fernanda. Indignado, MC Bin Laden rebateu: "Mas por que lá dentro?". E a dançarina sem papas na língua alfinetou a produção do "BBB 24". "Cortaram a verba do cenário".

Acontece que ainda durante a conversa, o artista se mostrou revoltado, pois na vez dele, o monstro foi mais "difícil". "Caral**, eu peguei sol demais com aquela perna, mano. Sofri pra caral** com aquelas pernas, muito calor. Todo mundo mano". E Fernanda mais uma vez aponta que Alane e Davi são os preferidos da produção: "Porque são os favoritos".

Vale ressaltar que, recentemente, Pitel, Fernanda e Yasmin já tinham comentado sobre a produção tratar Beatriz, Alane e Davi diferente dos demais. Na conversa, Brunet falou sobre a festa e que mais uma vez a camelô desrespeitou a regra e abraçou Pedro Sampaio e Pitel respondeu: "Tinha tomado uma comida de rabo um dia desses no confessionário porque não pode".

Contudo, Fernanda aproveitou para criticar também: "Isso que eu acho engraçado! Alane leva esporro na casa inteira por causa do copo e ela quando faz aquilo não". E Pitel respondeu alfinetando a produção. "É porque vende. É melhor para vender. É a emoção".

A conversa, no entanto, termina com Fernanda e Pitel indignadas com o favoritismo escancarado da produção com os brothers: "Passa um paninho. A próxima não pode. Essa a gente vai fingir que não viu'" Pitel termina debochando: "Cê não abraçou o Pedro Sampaio. Foi um pequeno devaneio — mais um, né".