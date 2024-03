BBB 24: Fernanda diz que Giovanna tem ciúmes dela com Bin Laden

Fernanda e MC Bin Laden conversavam sobre jogo, quando a dançarina disparou que Giovanna Lima, ex-affair do funkeiro dentro do "BBB 24", tem ciúmes dos dois juntos. Acontece que, o assunto veio à tona, pois a sister criticava o posicionamento da nutricionista dentro do jogo.

A conversa começou com Fernanda alfinetando Giovanna para MC Bin Laden: "Se alguém achou que Raquele e Giovanna iriam pender [inclinou] para mim e Pitel, ela pendeu total para Yasmin e Leidy. A Giovanna fica abraçando a Yasmin o tempo todo. Elas escolheram um lado. Se a casa estivesse dividida em três, elas teriam ido pro Magia, tipo isso".

O funkeiro respondeu e afirmou que a ex-affair se afastou dele: "Sim, até porque são três que estão bem firme, Yasmin, Buda e Leidy. A Giovanna não fala comigo direito, nem Raquele...". A dançarina respondeu que também percebeu um distanciamento da sister e acredita que Giovanna esteja com ciúmes:

"Diminuiu um pouco porque parece que elas ficam com ciumezinho. Não poso afirmar nada, mas na festa eu reparei que ela fica olhando de longe quando a gente dança e brinca. Senti incômodo tipo 'ah, agora viraram melhores amigos'. Não, é que a gente estava chateados um com o outro."

Vale lembrar que os dois também criticaram a produção do "BBB 24". Neste domingo (10), MC Bin Laden e Fernanda conversavam no jardim da casa do "BBB 24", quando começaram a detonar a produção afirmando que Alane e Davi são os favoritismo da edição.