Fiuk beija muito na festa de Emily Garcia; Assista

Na noite desta terça-feira (12), a influenciadora Emily Garcia, comemorou seus 23 anos com uma festa luxuosa avaliada em R$ 2 milhões, em São Paulo. O evento contou com 400 convidados, entre eles, uma lista de celebridades como Deolane, Gkay, Fiuk, Carlinhos Maia e até seu ex-namorado Victor Igoh.

Acontece que a festa mal acabou e já está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque, além da festa ter tido como atrações o MC Daniel e a dupla Maiara e Maraisa. O filho do Fábio Júnior, também chamou a atenção por ter sido flagrado beijando uma morena misteriosa.

Em uma imagem divulgada pelo Condomínio da Mfifi, no Instagram, Fiuk aparece aproveitando muito a festa aos beijos com uma mulher, ainda não identificada. Apesar desse flagra, o artista também foi visto em clima de romance com Deolane Bezerra.

Em um vídeo que circula na web, a advogada e o cantor aparecem agarradinhos na pista de dança, enquanto ela fazia 'lip sync' de uma música de Maiara e Maraisa.Vale ressaltar que,já circulavam rumores de um envolvimento dos dois no ano passado.

Na época, o cantor fez uma participação na Casa da Barra, reality show do Carlinhos Maia e surpreendeu a todos. Contudo, Fiuk revelou uma simpatia diferente do 'BBB' e mostrou um lado beijoqueiro que muitos não conheciam.