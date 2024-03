Bia Brumatti brilha nas telas da Record e nos palcos em abril

Bia Brumatti - (crédito: Divulgação) Mariana Morais Mariana Morais Colunista E-mail Aos 15 anos, a atriz Bia Brumatti já trilha uma carreira repleta de sucessos, especialmente nos palcos dos musicais. Talentosa e cheia de carisma, a jovem prova que beleza e talento caminham lado a lado.

Aos 15 anos, a atriz Bia Brumatti já trilha uma carreira repleta de sucessos, especialmente nos palcos dos musicais. Talentosa e cheia de carisma, a jovem prova que beleza e talento caminham lado a lado.

De volta às telas da Record TV, agora Bia se prepara para voltar aos palcos com a nova temporada de "A Noviça Rebelde", que irá estrear no próximo mês de abril, no Rio de Janeiro. Com muita expectativa, Brumatti diz que está ansiosa para o grande dia.

Na peça "A Noviça Rebelde", Bia volta para interpretar a jovem Louisa, uma das filhas da família Von Trapp, depois de ter dado vida à Brigitta em outras edições. Esta nova versão marca o encontro de Bia com Larissa Manoela, que interpreta Liesl, irmã mais velha de Bia na obra.

Larissa, aliás, é responsável pela entrada de Bia no mundo das artes, já que as duas contracenaram juntas anteriormente. "É uma inspiração para mim", revelou a artista sobre Larissa Manoela, cuja admiração a levou a seguir carreira artística.

Sobre a oportunidade de estrear no musical, Bia comenta empolgada: “É uma alegria que não cabe em mim estar novamente em ‘A noviça Rebelde’. É realmente o musical da minha vida, eu não tenho nem o que dizer. Foi meu primeiro musical, onde eu interpretei a Brigitta. E, agora, estar retornando aos palcos como Louisa é realmente muito gratificante. Então está sendo um processo muito legal, muito intenso, também muito emocionante. Para ser sincera, em quase todos os ensaios eu já chorei um pouco, assim. E a gente começa a lembrar de como que era... Você vai revivendo todas aquelas memórias. Então é realmente muito, muito, muito gostoso”, declara a atriz.

Conheça mais a trajetória de Bia Brumatti

A multiartista, conhecida como atriz, cantora, modelo e musicista, ganhou destaque ao estrear na TV como Reduana na novela "Gênesis". Agora, retorna à programação com uma reapresentação especial, antes de sua estreia na 10ª temporada da série "Reis", onde interpretará AHAT.

Em "Reis – A Decadência", com estreia prevista para abril, Bia promete uma interpretação marcante, abordando as consequências das escolhas equivocadas de Salomão, que desconsiderou as orientações divinas ao se casar com mulheres de povos politeístas. A obra, dirigida magistralmente por Rude Lagerman, promete emocionar o público.

Sobre sua volta à Record, Bia comenta: "Foi muito nostálgico e empolgante. Rever várias pessoas da produção, maquiagem e atores em cena não tem preço! Incrível retornar a esse espaço que considero praticamente minha casa. Outro ponto que foi um presente foi ser dirigida por Rude Lagerman, o Foguinho, um diretor brilhante e generoso".