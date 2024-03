Ex-affair de Neymar revela segredo para ter a ‘vagina mais bonita do Brasil'

A influenciadora Fernanda Campos foi eleita a dona da “ppk mais bonita do Brasil”, em um concurso online e despontou para a fama após revelar o affair com o jogador Neymar. A relação entre os dois teria acontecido enquanto ele ainda estava com Bruna Biancardi.

Curiosos com o concurso inusitado, os fãs de Fernanda ficaram curiosos e inundaram o direct da influenciadora com perguntas sobre seus rituais de beleza. A modelo abriu o jogo sobre os cuidados íntimos e mostrou tudo sem censura, nas suas plataformas adultas, como OnlyFans e Privacy.

Fernanda Campos ficou impressionada com a quantidade de mensagens que recebeu. “Foi tanta mensagem que ainda não consegui ler todas, todo mundo curioso para saber como eu cuido da minha. O principal é um creme hidratante importado com folhas de ouro. Ela é muito cobiçada, então cuido com muito carinho e nessas horas dinheiro não é importante”, diz rindo.

A modelo contou também que não usa papel higiênico na região íntima e que não se depila com lâmina, nem cera quente. “Só faço depilação a laser. E nada de papel, ele machuca a pele e deixa manchas. O segredo é hidratar muito sempre. E esse produtinho de ouro nem é tão caro”.

Sobre o romance com Neymar, Fernanda embarcou na polêmica e aproveitou para promover suas páginas de conteúdo +18. E um dos comentários viralizou: “Neymar não ganhou a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, mas ganhou a ‘pepeka é de ouro”.