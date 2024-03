BBB 24: Equipe recupera Instagram de Leidy e faz revelação

Dois dias após o Instagram de Leidy Elin ser derrubado e ficar fora do ar, a equipe da participante do "BBB 24" anunciou, nesta quinta-feira (14), que conseguiram recuperar a conta e fizeram um pronunciamento sobre o que aconteceu.

O perfil ficou inativo durante 53 horas enquanto o time da sister trabalhava para ativar a conta. Segundo a equipe, foram dias extremamente difíceis e uma corrida contra o tempo. "Como informamos assim que ocorreu, o Instagram da Leidy foi derrubado. Depois de dias extremamente difíceis e uma corrida contra o tempo, conseguimos reativar junto com a Meta. Queremos agradecer a todos que, de alguma forma, nos apoiaram e vamos viver uma nova fase por aqui".

Ainda no anúncio oficial, os administrados das redes sociais da sister afirmaram: “Sabemos que Leidy teve atitudes dentro do jogo que não agradaram muitas pessoas mas pedimos para que vocês não usem isso como ferramenta de ataques racistas, discurso de ódio e ameaças.” E completaram: “Leidy está vivendo o jogo intensamente, imersa em um ambiente diferente e tendo que lidar, assim como todos, com suas emoções afloradas, frustrações, medos e inseguranças que todo esse processo do confinamento trás.”

O texto publicado no perfil da sister ainda comenta: "Conta denunciada, ameaças e crimes raciais… atrás da Leidy participante, tem uma menina incrível, de sorriso largo, sonhos, planos, com uma história de vida admirável e cheia de superações!”. E finalizam: “Que não sejamos nós os responsáveis por causar dor e sofrimento a eles aqui fora”.

Apesar de terem conseguido recuperar a conta de Leidy, o time que cuida das redes sociais da participante ainda se preocupa com os ataques. Eles reforçaram o pedido para que o público responda ao comportamento dela através da votação do paredão e não através de crimes como ameaça, calúnia e difamação.