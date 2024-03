Prime Video não renova com o SBT e cachês de nova novela despencam

Após reformular sinopse, título e até ter baixas no elenco, devido ao vazamento de informações, o SBT finalmente anunciou a nova novela do horário nobre da casa. Estamos falando da trama “A Caverna Encantada”, que entra no ar no segundo semestre para substituir “A Infância de Romeu e Julieta”. Contudo, a emissora enfrentou sérios problemas de negociações com os atores.

O motivo? O fim da parceria com a Prime Video acabou fazendo os valores dos cachês dos atores despencarem, se comparados aos cachês do elenco da novela atual. O SBT, inclusive perdeu um dos grandes nomes escalados para o folhetim, Joaquim Lopes. O ator fez o teste, passou, ficou super empolgado com o novo trabalho, mas, na hora de assinar o contrato, acabou declinando por conta do valor do cachê.

Joaquim ficou bem decepcionado, pois estava apostando neste novo trabalho e acreditava que receberia uma remuneração justa. No elenco, ele daria vida ao pai da personagem principal, que será interpretada pela atriz Mel Summer. Outros atores também não desistiram por pouco. Alguns acabaram dando continuidade a assinatura do contrato, depois de muita conversa para elevar um pouco mais os valores.

Sobre “A Caverna Encantada”

Conforme divulgado pelo SBT, a novela “Caverna Encantada” segue uma fórmula que as crianças amam: aventura, travessura e diversão dentro de um misterioso colégio interno. A escalação de elenco de “A Caverna Encantada” foi feita por Cibele Santa Cruz e Júnior Prado em conjunto com Ariel Moshe, diretor de elenco da emissora.

Elenco Infantil: Mel Summers; Wallentina Bomfim; Sofia Fornazari; Manu Bistene; Juju Teófilo; Mari Yumi; Juju Penido; Bernardo Schroeder; Diego Laumar; Lucca Almeida; Bernardo Prado; Gabriel Avellar; Theo Radicchi; Victor Lima; Guilherme Tavares.

Elenco Adulto: Miguel Coelho, Isabela Souza; Andrey Lopes; Thay Bergamim; Giu Nassa; Pamella Machado; Clarice Niskier; Phil Miler; Arthur Kohl; Ariane Souza; Henrique Sganzerla; Rosi Campos; Magali Biff; Theo Werneck; Luiza Tomé.