BBB 24: Beatriz entra na mira de Marlene Mattos como apresentadora

Confinada no "BBB 24", Beatriz Reis despertou a atenção de Marlene Mattos, por sua desenvoltura. A sister já está sendo observada para assumir um possível cargo de apresentadora. Desde que entrou na casa mais vigiada do Brasil, a paulista impressionou muitos telespectadores pela forma como se comunicava.



Em entrevista à “CARAS Brasill”, Marlene Mattos revelou que acompanhou a festa da líder da semana Beatriz, com a temática Show de Talentos. A ex-vendedora do Brás vestiu o personagem de apresentadora e reforçou o seu desejo de seguir carreira artística. Sobre o potencial de Bia, Marlene opinou: "Me chamou atenção".



A festa aconteceu na noite da última quarta-feira (13) e transformou a casa mais vigiada do Brasil em um verdadeiro programa de auditório. Teve de tudo um pouco: performances, entrevistas e muitas risadas. Tudo o que a líder gosta!



Antes de entrar no reality, a paulista já gravava vídeos como influenciadora para algumas lojas do Brás, comércio popular de São Paulo. Beatriz fazia propaganda de produtos variados e sempre usava o seu bordão nos conteúdos: “É o Brasil do Brasil!”. Nas filmagens, a sister exibia muito carisma e desenvoltura para convencer o consumidor.



Beatriz venceu a 12ª Prova do Líder do "BBB 24" após 15 horas de resistência. Ao final da competição, ela e Davi foram os últimos finalistas do desafio. Mas o baiano acabou não aguentando e escorregou, entregando a liderança para a ex-camelô.