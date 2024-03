BBB 24! Sozinha, Fernanda desabafa: "Nunca vão me conhecer aqui"

Em meio a lágrimas, a participante do “BBB 24”, Fernanda Bande, demonstrou estar muito confusa em relação a sua participação no jogo. A sister foi para academia sozinha enquanto todos na casa dormiam e fez um questionamento sobre o motivo de ainda estar no programa. Em seguida, começou a declarar palavras ofensivas sobre ela mesma.



Abalada, a carioca começou a falar consigo: “E quando você sabe que você é forte mas você sente que não tem mais força? Ao mesmo tempo, quando olha de fora fala: que bobeira! Sacode a poeira, levanta, vai! Se reconheça, como a pitel fala”. A sister ainda continua: “Eu tô naqueles dias que a gente não se aguenta, sabe?! Se eu pudesse acabaria com todos os espelhos da minha casa pra não ter que me olhar. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém”.



Em meio a reflexão, Fernanda ainda acrescenta: “Então o que você está fazendo aqui, sua imbecil? Garota idiota, garota chata, garota confusa!”. Logo em seguida, a carioca começa a chorar e desabafa: “Vocês nunca vão me conhecer de verdade, não aqui!”

As falas geraram repercussão nas redes sociais e os internautas se preocuparam com a saúde mental da jogadora.



Desde a manhã desta quinta-feira (14), Fernanda aparenta estar muito sensível. Ela se arrumou no quarto Gnomo enquanto Pitel, Lucas Henrique e MC Bin Laden dormiam. Quando terminou de se maquiar, Bande sentou em silêncio em uma das camas e começou a chorar.



Contudo, a modelo conversou com Lucas Henrique e confessou que estava se sentindo mal após uma conversa com MC Bin Laden durante a madrugada. "Sabe quando você começa a falar as paradas e você tá falando coisas sérias, coisas importantes, coisas reais. Só que são coisas que você mesmo evita ficar pensando? E quando você pega pra reproduzir, pega pra falar pro outro, você lembra disso. Eu lembrei que tá acontecendo tudo o que eu falei pra ele. Coisas que eu mesma tinha esquecido".



A parte do diálogo completo que a Fernanda teve consigo mesma na acadêmica e de verdade, me identifiquei 100%. Ela é uma mulher foda, real mesmo sem aquelas máscaras que a galera fica colocando pra parecer ser o que não é. Por isso eu gosto dela. #BBB24 pic.twitter.com/lTYGC4u5ep — dra gabi (@gabicomxnta) March 14, 2024