Especialista em CBD comenta declaração de jurada do Masterchef

Helena Rizzo movimentou a web após revelar o uso de maconha. A jurada do Masterchef, na Band, declarou consumir o óleo da cannabis regularmente para amenizar os efeitos do estresse e da insônia. Helena também afirmou que faz uso da planta de forma recreativa.

Em conversa com Mônica Bérgamo, da Folha de S. Paulo, falou: “Me equilibra”. “O óleo, eu tomo todo dia, três gotinhas de manhã e três gotinhas à noite. Me ajudou muito na coisa do sono, e a flor inalada também. Eu sou uma pessoa que trabalha bastante, faço um monte de coisa. Sinto que a cannabis me equilibra. Equilibra essa coisa da aceleração”, continuou.



A brasileira Maria Hulsewe , especialista em canabidiol, que mora nos EUA há mais de 40 anos e é franqueada de uma loja de CBD em Orlando-FL, falou sobre os benefícios. "O CBD medicinal é conhecido por trazer uma série de benefícios para a saúde, e tem sido cada vez mais utilizado para tratar uma variedade de condições médicas. Este composto, derivado da planta de cannabis, tem propriedades terapêuticas que têm mostrado resultados positivos em diversos estudos clínicos”.



A substância tem se mostrado cada vez mais promissora no tratamento de distúrbios do sono, ansiedade, e depressão, proporcionando alívio para aqueles que sofrem dessas condições .Além disso, estudos têm demonstrado que o CBD pode ajudar a reduzir os sintomas de doenças neurodegenerativas, como o mal de Parkinson e a esclerose múltipla.

Ainda sobre saúde, as pesquisas também mostraram que o CBD pode ajudar a reduzir a frequência e gravidade das crises epilépticas em pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais. Seu potencial terapêutico tem sido cada vez mais reconhecido pela comunidade médica. “Com mais pesquisas e estudos sendo realizados, é possível que o CBD se torne uma opção de tratamento ainda mais amplamente utilizada no futuro”, disse a especialista.