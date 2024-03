BBB 24: Sisters detonam Isabelle por fazer oração na casa

Na noite desta quinta-feira (14), Pitel, Fernanda Bande, Giovanna, Raquele e Leidy conversavam na área externa da casa do "BBB 24", quando as sisters criticaram uma oração que Isabelle Nogueira fez após o parabéns de Giovanna que os brothers cantaram.



Pitel começou o assunto afirmando que a oração não cabia naquele momento. “Adoro fazer oração, tá? Mas não sei se cabe. Tá se matando e terminar em oração?”. Fernanda respondeu afirmando que faz parte do jogo da amazonense.



Contudo, Leidy Elin revelou que Isabelle se identificou com Davi, que é cristão e sempre ora: “É ela mesma. Ela falou que se identificou com Davi porque o pai do Davi é pastor, porque é da igreja". Entretanto, Pitel volta a afirmar que não se sentiu bem com a oração: “Não consigo. Não consigo me sentir bem.”



Acontece que, em seguida, Leidy questionou se, caso fosse outra religião, por acaso, Isabelle iria rejeitar: “Então se alguém cantar um ponto de macumba ela não vai gostar da pessoa?”. Por sua vez, Pitel reafirma que participa por educação: “Não me sinto bem na oração. Eu participo pra não ficar feio, nem pesado, nem mal-educado, mas a gente tá se comendo aqui, tá se matando, tá todo mundo ‘vai se fud**’.”



Repercussão



O assunto encerra com Giovanna tentando ser imparcial e afirma que a sister apenas se identificou com a religião de Davi. “Eu acho que é questão de identificação mesmo. É algo nesse sentido". No entanto, a conversa das participantes repercutiu de forma negativa na internet.



"Oração incomoda, mas os elogios do macho casado é engraçadinho", escreveu um seguidor alfinetando Pitel. Outra pessoa também comentou: "Elas procuram com o que se incomodar, né? Que coisa chata", disparou uma internauta.