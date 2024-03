Val Marchiori detona corpo de Gracyanne Barbosa

A empresária Val Marchiori se tornou assunto mais uma vez nesta semana após iniciar um debate sobre o corpo de Gracyanne Barbosa. Durante uma entrevista com Alexandre Frota para o seu podcast na última quarta-feira (13), a apresentadora questionou o ex-deputado federal sobre o que ele achava da esposa de Belo.

As críticas começaram quando a empresa levantou o debate sobre ‘mulheres musculosas’ e citaram a influenciadora, Gracyanne Barbosa. "Gente, aquela mulher do Belo, pelo amor de Deus. Aquilo não é uma mulher, é um homem. Você não acha?", questionou Val.

No entanto, Frota brincou e alfinetou Belo: "Dizem que Belo gosta de homem. Estou brincando", afirmou. Não satisfeita, Marchiori voltou a criticar Gracyanne: "Gente, mas é demais, falando sério. Não é nem uma mulher de costas, é um homem. Eu não acho bonito. Mulher tem que ser feminina. Ela tem que se cuidar, mas manter o corpo dela feminino", ressaltou.

Na web, internautas criticaram as falas da empresária e pediram respeito. "Ninguém tem que achar nada do corpo de ninguém", afirmou um seguidor. "2024 e as pessoas ainda abrem a boca para falar do corpo alheio", escreveu outra pessoa.

Teve quem concordasse com as falas de Val Marchiori: "Até que enfim alguém falou o que eu sempre quis dizer e o que o Brasil sempre quis, que aquilo não é corpo de uma mulher", pontuou uma mulher na internet.