Filho de Faustão abre o jogo sobre problemas com novos rins do apresentador

Nesta quinta-feira (14), João Silva, filho do apresentador Faustão, esteve na premiação do International Business Institute 2024, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro e falou abertamente sobre a saúde do pai que precisou passar por embolização para que o novo rim pudesse funcionar.

No boletim médico divulgado para a imprensa, o Hospital Albert Einstein afirmou: “O implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão”. O comunicado preocupou a todos, no entanto, João Silva tranquilizou os fãs durante uma entrevista.

“No caso do procedimento que ele fez ontem, foi sobre uma parte que estava 'vazando', então era necessário fechar para entender se era exatamente isso que estava atrasando o funcionamento do órgão. Mas cada um tem seu tempo. Não é uma regra”, iniciou João Silva.

Apesar do pai ter passado por um novo procedimento para ajudar o funcionamento do rim, o jovem revelou que está esperançoso: “Estamos torcendo, vendo se vai dar certo, mas os médicos falam que é muito difícil não dar certo o transplante de rim. Estamos tranquilos e esperançosos”, disparou o apresentador.

O novo transplante de Faustão aconteceu no dia 26 de fevereiro. Segundo os familiares, o comunicador estava aguardando por um rim há dois meses e revelaram que o órgão estava comprometido desde a realização do transplante de coração, em agosto de 2023.