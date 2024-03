BBB 24: Ana Clara se revolta e rebate "passada de pano" para Yasmin

A apresentadora Ana Clara abriu o jogo com os telespectadores, nesta quinta-feira (14), após receber uma enxurrada de críticas dos seguidores sobre estar passando pano para Yasmin Brunet. Acontece que, nas últimas semanas, a direção do "BBB 24" mudou a forma como os apresentadores conduzem as entrevistas com os eliminados da semana.

Contudo, parece que essa mudança não tem agradado muito os internautas, que estão afirmando que tanto Ana Clara, como todos os apresentadores da TV Globo, estão "passando pano" para os camarotes desta edição.

Sem rodeios, a jovem que também é ex-BBB fez questão de rebater esses comentários. "Fiz exatamente essa pergunta hoje na nossa reunião de pauta: o que consiste passar pano? O que vocês esperam que a gente faça? Chamar uma pessoa que acabou de sair de um confinamento, que está ferrada da cabeça, bote sentada aqui e comece a apontar erro?", disse Ana Clara durante a edição do Mesa Cast BBB.

Ela concluiu afirmando que não estão lá para julgar as atitudes dos participantes e perdeu a paciência durante a sua fala. "A gente é juíza, aqui só tem juiz da moral e dos bons costumes. Vai arrumar o que fazer", completou Ana. Vale ressaltar que Yasmin Brunet deixou o reality show com 80% dos votos em um paredão com Lucas Buda e Isabelle Nogueira.

Apesar de ter tido uma trajetória rodeada de falas polêmicas e ter sido vítima de uma conversa machista entre Rodriguinho e Nizam nos primeiros dias de Big Brother Brasil, a ex-sister gerou uma das maiores audiências desde o início do programa.

