Bruna Marquezine estaria vivendo affair com cantor internacional

A atriz Bruna Marquezine estaria vivendo um affair com o cantor internacional, Bad Bunny, de 30 anos. Os dois teriam sido flagrados juntos em um restaurante em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia da comemoração de aniversário dele.

A informação surgiu pelo podcast Deuxmoi, especializado em fofocas nos Estados Unidos. Vale ressaltar que Bad Bunny está solteiro desde dezembro do ano passado após anunciar o fim do namoro de um ano com Kendall Jenner. Entretanto, o artista e a modelo passaram o Réveillon juntos e foram flagrados na companhia um do outro em janeiro.

Já Bruna Marquezine, apesar das especulações de que teve um romance com João Guilherme, está solteira há meses. Desde meados do ano passado, a atriz e o influenciador não se desgrudavam. Contudo, após uma polêmica envolvendo o suposto casal, os dois teriam terminado.

Sobre o astro internacional

O astro internacional Bad Bunny ainda não é muito famoso no Brasil, no entranto, é uma grande estrela da música. Ele é um artista de reggaeton e estourou em 2018 ao gravar a música I Like It em parceria com Cardi B e Drake.

Desde então, o cantor já ganhou cinco Grammys, o maior prêmio de música internacional. Ele venceu nas categorias de Melhor Álbum Pop ou Urbano Latino e Melhor Álbum de Música Urbana. No Grammy Latino, ao todo, ele já levou 15 prêmios para casa.









