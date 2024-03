Andressa Urach mostra pedaços de sua costela que foram retiradas

Nos últimos dias, a modelo Andressa Urach compartilhou com os seguidores que passou por várias cirurgias plásticas. No entanto, uma das publicações chamou atenção por se tratar das costelas retiradas para afinar a cintura.

Na imagem divulgada, a criadora de conteúdo adulto escreveu: "Que lindas minhas costelinhas". Além desse procedimento, Urach fez lipoaspiração e colocou silicone. Em outros stories no Instagram, Andressa brincou: "Primeiro ficamos feia, para depois ficar bonita", completou.

As cirurgias plásticas foram realizadas em meio ao auge que a influenciadora vem vivendo na criação de conteúdos para aplicativos adultos. "Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros", iniciou ela falando sobre a retirada das costelas.

Andressa Urach continua e declara que ficará mais linda para os vídeos: "Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos", explicou.

Vale ressaltar que a cirurgia foi feita no dia 14 de março, no Hospital Blanc, na capital do Rio Grande do Sul. Os responsáveis pela retirada das costelas foram os médicos Gustavo Ramasco e Jaqueline Ramasco. Já o silicone e a lipoaspiração foram feitas pelo cirurgião Julio Walter Vedovato.