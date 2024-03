BBB 24: Giovanna promete desistir do programa se Raquele for eliminada

A formação do paredão no “BBB 24” está dando o que falar dentro e fora da casa. Isso porque, após Alane, Beatriz e Raquele entrarem na berlinda, Giovanna Lima afirmou que se a doceira for eliminada na próxima terça-feira (19), desistirá do programa.

A nutricionista conversava com Raquele e Leidy no quarto, quando disparou a possibilidade de sair do Big Brother Brasil. “Se essa aqui sair terça-feira, eu vou apertar o botão”, dispara a mineira. “Pode parar de graça, não vai nada”, afirma Raquele. “Vou”, reafirma Giovanna.



Acontece que neste domingo (17), a votação do “BBB 24” foi diferente. O anjo da semana, Mateus, imunizou Beatriz. No entanto, Raquele arrematou o Poder Curinga e tirou a imunidade de Beatriz. Na sequência, Giovanna Lima, líder da semana, indicou Beatriz ao 13º paredão.

“A gente nunca teve nenhum embate, mas de umas semanas para cá, ela tentou criar alguns atritos comigo. A gente conversou, mas não resolveu. Passou a metade desse tempo todo do programa virando a cara para mim, não me enxergava aqui dentro e agora me trata de uma maneira completamente diferente”, disparou Giovanna.

Logo depois, Tadeu Schmidt revelou que a votação seria aberta e com seis votos Davi Brito foi indicado ao paredão. Depois, todos foram para o confessionário e Alane foi a terceira indicada com 5 votos. Por fim, os brothers que foram escolhidos que ficaram na “mira” da líder Giovanna tiveram a chance de fazer um contragolpe e colocaram Raquele no paredão. Entretanto, o baiano ganhou a prova do bate e volta e escapou do paredão.

Vai avisando, Giovanna!



Giovanna para Raquele: "Se essa aqui sair terça-feira, eu vou apertar o botão". #BBB24 pic.twitter.com/z6XbwBZETc — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 18, 2024