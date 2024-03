BBB 24: Isabelle é detonada por não votar junto ao grupo Fada

Isabelle Nogueira está sendo detonada nas redes sociais após a formação do paredão no “BBB 24”. Acontece que a sister que vinha votando em MC Bin Laden decidiu não votar em grupo e descartou sua escolha no Lucas Buda.

O nome da participante entrou no “Assuntos do Momento” do X, antigo Twitter com mais de 100 mil citações. Seguidores afirmam que apesar de gostarem de Isabelle, a sister não joga. “Tem medo de combinar voto, deveria ter ficado na casa dela”, opinou uma pessoa.

Outros também falaram que se ela cair no paredão, vai ser eliminada. “No próximo paredão que ela cair, sai”, disparou outra pessoa. “Isabelle prometeu e entregou nada, jogadora que vive no muro”, comentou uma pessoa criticando a postura.

Vale lembrar que a dinâmica de votação desta semana mudou. Durante o programa, ao vivo, Tadeu Schmidt divulgou que teria votação aberto. Contudo, Davi, Alane, Matteus e Beatriz votaram em MC Bin Laden, enquanto Isabelle escolheu Lucas Buda.

Com essa decisão, a sister acabou colocando seu amigo e aliado no paredão. Davi Brito foi indicado com seis votos da casa, mas acabou escapando da berlinda na prova do “Bate e volta”. Após a repercussão, a equipe de Isabelle Nogueira publicou um vídeo da sister no quarto fada questionando se MC Bin Laden estava no paredão e dizendo que achava que o paredão era quádruplo.