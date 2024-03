Rafa Justus mostra resultado de rinoplastia e web reage: "linda"

Pouco mais de um mês após uma cirurgia plástica, a influenciadora Rafaella Justus, filha do empresário Roberto Justus, surgiu nas redes sociais neste domingo (17). A adolescente de 14 anos fez um procedimento para acertar o desvio de septo e aproveitou para fazer uma rinoplastia.

Rafa Justus chegou a dar um spoiler ao publicar uma foto ao lado da Ana Paula Siebert, há um mês, com a sua madrasta a parabenizando pelo seu aniversário. Na foto foi possível um pouco como ficou seu nariz, que ainda estava com o micropore para a recuperação.

Contudo, agora sem curativos, a jovem publicou uma foto em seu perfil no Instagram e recebeu uma chuva de elogios. "Além de linda ela passa uma energia tão boa, não sei explicar", escreveu uma fã. "O nariz ficou tão sutil que nem parece que mexeu, arrasou", disparou outra pessoa.

Vale lembrar que quando veio à tona que Rafa Justus se submeteu a uma cirurgia plástica, muitas pessoas criticaram. Na época, a mãe, Ticiane Pinheiro falou ao Splash sobre a recuperação da filha. "A recuperação está ótima. Rafa está em um avião, se recuperando super rápido, está bem".

A cirurgia que já estava programada aconteceu no mesmo período em que a irmã, Fabiana Justus foi diagnosticada com Leucemia. A influenciadora tem compartilhado com os seguidores detalhes da luta que está enfrentando contra o câncer.









