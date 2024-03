Dado solta direta após Wanessa confirmar término: "coração partido"

Após Wanessa Camargo divulgar que terminou o namoro com Dado Dolabella, durante uma entrevista ao Fantástico, neste domingo (17), o ator apareceu em seu perfil no Instagram cantando músicas que falam de coração partido.

No story do Instagram, Dolabella abriu uma caixinha de perguntas para os internautas mandarem sugestões de músicas para ele cantar. Acontece que, entre os pedidos, alguns fãs pediram para ele tocar "Destino", "Tá escrito".

Logo, os fãs entenderam que foi um recado para Wanessa Camargo. Ao ser questionada sobre como estava o seu relacionamento, a artista contou à Renata Ceribelle que decidiu terminar. "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que vivi. Neste momento preciso olhar pra mim, pros meus filhos e pro meu trabalho. A gente não deixa de gostar. Ainda tenho um sentimento, lógico, mas quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar agora, se olhar primeiro. E preciso me amar e me acolher primeiro agora", disse.



Jogada de marketing?

Nesta segunda-feira (18), o colunista Erlan Bastos, do portal EM OFF, divulgou que tudo não passa de uma orientação dada pela assessoria de imprensa para que Wanessa Camargo se recoloque no mercado musical. Ele ainda afirmou que os dois estão mais juntos do que nunca.

O jornalista também revelou que Dado Dolabella e Wanessa Camargo teriam passado 3 dias juntos após a sair do BBB. O ator se afastou publicamente de Wanessa, mas ambos estariam juntos. A intenção, segundo o colunista, é que Wanessa tente aumentar o número de shows e de publicidade surfando na onda do BBB.

Inclusive, antes de ser expulsa do "BBB 24", Dolabella havia afirmado que os dois passavam por uma crise financeira. Então, apesar de ter anunciado o fim do relacionamento, o único objetivo da cantora seria se reestruturar financeiramente.