Luana Piovani detona Pedro Scooby após nova audiência

Nesta segunda-feira (18), a apresentadora Luana Piovani detonou o ex-marido Pedro Scooby nas redes sociais. Além de criticar a escolha do filho mais velho de se mudar para o Brasil para morar com o pai. A artista falou sobre a ação movida judicialmente contra ela.

Pra quem não se lembra, Pedro Scooby abriu um processo contra Luana Piovani para que ela não fizesse mais críticas na internet dele. No entanto, a apresentadora detonou o surfista sem citar o nome: "Um sortudo que eu coloquei na luz, e por isso hoje ostenta carros milionários na garagem, está, através da lei, querendo me calar".

Ela continua o desabafo e afirma que Scooby é ingrato: "Acho que é raiva pela ingratidão de que isso acontece". Na sequência, Luana Piovani defende que todas as vezes que expôs o ex-marido na web, foi pela falta dele. "Isso porque, todas as vezes que falei, falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito quando mereceu. Apesar de existir uma relação politicamente OK, afinal temos três filhos e a gente se fala muitas vezes por conta das coisas dos filhos, existe não sei nem nomear o quê".

Sem papas na língua, Piovani continua e dispara que as pessoas precisam ter caráter, se referindo ao surfista. "Quero só lembrar a vocês que por trás de fotos bonitas em perfis, a gente tem que buscar atitudes humanas condizentes com pessoas que têm um bom caráter. Se liguem, porque imagem não é nada".

Por fim, a apresentadora publicou um vídeo saindo do Tribunal de Justiça. Na imagem, ela aparece retirando os sapatos, batendo e afirmando que "lá ela não leva nem o pó". Vale lembrar que há anos Luana Piovani expõe Pedro Scooby nas redes sociais. No entanto, o ex-BBB decidiu processá-la para que ela parasse de expor situações envolvendo ele e os filhos.