Yasmin Brunet se revolta com pergunta sobre Leidy e climão toma conta

Yasmin Brunet foi surpreendida nesta segunda-feira (18) durante uma entrevista para o quadro "É Noixxx", da Rádio Globo. Questionada se daria um emprego para Leidy Elin quando a sister saísse do “BBB 24”, a modelo ficou confusa e tentou mudar de assunto em meio ao constrangimento.

Ainda sem entender o motivo da pergunta e de onde a informação teria surgido, Yasmin disparou: “Não entendi isso do emprego, achei isso meio escroto, inclusive. É fod*”. E continuou: “A galera perde muito a mão. Mas eu prefiro nem entrar nisso, nem levar em conta porque eu acho isso uma falta de respeito absurda”.

Logo em seguida, a modelo, que era aliada da trancista na casa, explicou a aproximação: “Lá [no reality], a gente perde a nossa referência das pessoas que a gente ama aqui fora. A gente não tem essas pessoas com a gente… É muito complicado, é um mundo à parte. Então, assim. Você realmente cria laços e conexões muito fortes com pessoas que você não conhecia, muito rapidamente”.

Contudo, Yasmin também explicou que quando estava fora do “BBB 24”, sempre foi uma pessoa que assistia ao programa e julgava quem estava lá dentro. Mas só após viver a experiência, ela conseguiu entender como é tudo muito intenso para quem está na casa mais vigiada do Brasil: “Então, você escolhe algumas pessoas ali realmente que batem mais com você e você cria laços realmente fortes. Então, quando você vê alguém saindo que você gosta, você fica mal, você chora e parece que o mundo acabou ali. Parece que a pessoa nunca mais vai voltar”.

A ex-sister e Leidy Elin se aproximaram bastante dentro do reality, pela falta de afinidade que as duas sentiam por outro participante, o Davi Brito. Após ser eliminada, Brunet chegou a responder em entrevista se a amizade das duas iria continuar aqui fora: "Com certeza! Eu pretendo muito manter a amizade com a Leidy depois do BBB. Eu estou louca para vê-lá já. Não já, que ela chegue até a final e que ela ganhe, mas eu estou louca para vê-la".

Entrevistador gera constrangimento à Yasmin ao perguntar se a modelo “daria um emprego” para Leidy quando a sister sair do #BBB24.



pic.twitter.com/uGb1Cwu7VX — POPTime (@siteptbr) March 18, 2024