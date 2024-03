BBB 24: Boninho anuncia novo participante no reality

Boninho anunciou, nesta terça-feira (19), que fará uma nova trolagem com os participantes do "BBB 24". O diretor compartilhou com os seguidores que na quarta-feira (20), às 15h, entrará um brother argentino no reality show com algumas missões.

"Amanhã começa uma nova trolagem pra vocês se divertirem, vai entrar na casa um hermano. É aquela história da troca de participantes de Big Brother do mundo inteiro, mas na verdade esse hermano não está participando de Big Brother nenhum, muito menos o Big Brother da Argentina. Então a ideia é brincar com ele", iniciou Boninho.

Ele continua e detalha as missões que o novo participante terá. "Pra piorar mais ainda, a gente vai dizer pro pessoal de casa que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. que é uma troca de participantes e isso pode até causar um problema, eles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as meninas, é lógico, e vai ter um limite, e provocar os meninos de ciúmes, será que ele consegue?", disparou o diretor.



Boninho cria "Poder Falso"

Essa não é a primeira vez que o diretor do Big Brother Brasil, Boninho, faz uma "trolagem" com os participantes do programa. Na última semana, ele contou que Welder Rodrigues e Marcos Veras invadiram a casa e deixaram uma mala do Poder Falso dentro do BBB.

"Trolagem é o que a gente mais está gostando de fazer neste Big Brother", diz Boninho rindo, explicando sobre a invasão de Welder. O quadro é apresentado por Marcos Veras e traz convidados para dentro da casa do BBB. Boninho explicou que os dois deixarão uma mala com um cadeado dentro do reality. Quem abrir a mala obterá o Poder do Falso. "O que quer dizer esse "Poder do Falso"? Nada! É falso", comentou Boninho.

