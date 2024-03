Ximbinha diz que separação de Joelma teve trabalho espiritual por trás

Ximbinha causou um rebuliço nas redes sociais após revelar durante entrevista ao programa "Chupim Metropolitana", nesta segunda-feira (18), que fizeram magia para ele e a cantora Joelma se divorciarem. Além disso, o músico abriu o coração para contar outra bomba. Segundo ele, os fãs da banda Calypsoinvadiram a casa delee chegaram a tentar matá-lo.

Durante a entrevista, Chimbinha foi questionado sobre o que teria motivado o fim da sua união com Joelma. "Olha, teve uma época, logo assim que eu me separei; foi uma senhora na porta do condomínio querendo falar comigo." E continuou revelando o que a mulher teria dito: "olha, vocês estão sendo prejudicados por uma magia que fizeram pra vocês se separarem".



Contudo, o guitarrista explicou que apesar da revelação que recebeu, ele não conseguiu administrar bem aquela informação. "Não é que eu não acredite, eu respeito, mas eu falei, 'minha senhora, minha crença é outra, eu creio na palavra de Deus', eu não creio nem em profecia, eu creio no que está escrito na Bíblia".

Em seguida, o ex-marido de Joelma disse que na época em que terminou seu relacionamento com a cantora, ele não conseguia ter uma boa noite de sono. "Eu não conseguia dormir, eu chorava a noite toda". "Pedi para o Espírito Santo habitar no meu coração e nunca deixar o mal entrar dentro do meu coração e, pra eu viver feliz, pra eu viver em paz da minha vida. Que todo mal que foi feito sobre a minha vida, que Deus Tirasse".

Sobre a invasão à casa do artista, Ximbinha deu detalhes: "Os fãs da banda Calypso eram muito fãs. São fãs mesmo, fanáticos. E o pessoal que ficou com ela não aceitavam que eu vivesse. Eu cheguei a correr risco de vida. Então, em uma hora eles ficaram muito violentos assim. Eles tentaram me matar mesmo. Invadiram a minha casa".



Acompanhamento psicológico

O músico completou dizendo que precisou ter acompanhamento psicológico. "Fiquei com receio de sair na rua, fiquei um tempo com síndrome do pânico, eu não queria sair". "Fiquei um tempão sem ter rede social. O meu WhatsApp fiquei um tempão sem ter porque eles descobriram e quando eu acordava de manhã era muito xingamento, muita coisa. Cortei todo tipo de comunicação. Fui pra psicólogo fui me cuidar".

Ximbinha diz que separação de Joelma teve trabalho espiritual por trás pic.twitter.com/QEURTHfMYL — Mariana Morais (@moraismarianam) March 19, 2024