BBB 24! Davi manda a real para Isabelle: "não corro mais atrás"

Davi Brito chamou Isabelle para conversar na área externa do "BBB 24", nesta terça-feira (19), após não gostar da forma como a sister falou com ele após o Sincerão, dinâmica do programa que aconteceu na noite anterior.

No diálogo, Davi explica: "Aquela palavra que você utilizou comigo na cozinha, de 'perder o meu tempo', conversando sobre esse assunto com você, aquilo me doeu". Já Isabelle, rebate: "Por que você não falou na hora?" Então o baiano continua: "Escute...isso era você que tinha que se tocar”.

A conversa continua e o brother segue: "Você não se lembra, não... você tem que se lembrar, sim, das coisas que você faz". A sister rebate: "Mas, às vezes, a gente esquece das coisas e tá tudo bem". Na sequência, o motorista de aplicativo diz que se incomoda em ter que ficar indo atrás de Isabelle. "Tá tudo bem, tá normal, mas, às vezes, eu acho que eu tenho que estar correndo atrás de você. Para falar: 'Isabelle, você tá mal?'"

Isabelle ficou chateada na segunda (18), após Raquele expor, no Sincerão, que Alane e Bia já falaram mal dela. Na ocasião, Davi tentou conversar sobre o assunto com a amiga, que não quis seguir o diálogo e chateou o baiano. "Eu cheguei na cozinha ontem e você falou pra mim assim: 'Davi, se você quiser conversar comigo a respeito disso, eu não vou perder meu tempo'", relembrou Davi. "Eu não vou perder meu tempo? Eu falei não vou perder tempo?", indagou a manauara.

Por fim, o baiano disse que não gostou da forma como Isabelle o respondeu e disse que não vai mais se disponibilizar, mas estará disponível caso ela o procure. Já Isabelle, falou que está sempre disponível para conversar com Davi e que só não queria conversar sobre aquele assunto naquele momento, porque achava melhor aguardar e tentar resolver com as meninas o que foi dito no Sincerão.