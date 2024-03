Alexandre Correa diz que foi muito humilhado por Ana Hickmann

O ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Corrêa, voltou a dizer que a falta de relações sexuais no casamento dele com a modelo teve início em fevereiro de 2023 e culpou o chefe de cozinha, Eduardo Guedes, com quem Ana assumiu um relacionamento recentemente.

Em entrevista à rádio Itatiaia, Alexandre relatou que o matrimônio ia mal desde o último quadrimestre de 2021 e disse que agora entende o motivo. “Em fevereiro de 2023, agora a gente sabe o porquê, o Eduardo Guedes, Ana Hickmann me convocou a sair do quarto. Ela pediu que eu saísse do quarto e fosse dormir em outra suíte”.

Em seguida, Corrêa comentou sobre a falta de toque físico entre os dois, na época. “Também datada nessa época, o início de uma greve de sexo. E até então, óbvio, nunca mais houve contato físico entre nós. E sendo objetivo, eu acredito que do último quadrimestre de 2021 pra frente, as coisas foram muito mal”.

Alexandre explicou que o casal não estava bem. “Eram brigas, a Ana Hickmann sempre me desacatando, sempre me diminuindo, por qualquer coisa ela brigava, por qualquer coisa ela entrava em rota de colisão comigo. Sempre prevaleceu na posição dela de provedora de recursos da casa, uma coisa muito humilhante”.

Desde que Ana Hickmann assumiu o relacionamento com Edu Guedes, em março deste ano, o ex-companheiro, Alexandre Corrêa tem se pronunciado sobre situações conturbadas que a modelo e ele viviam dentro do matrimônio e insinua que Ana o traía com o chefe de cozinha.