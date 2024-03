Namorando? Zé Loreto é visto em clima de romance com loira misteriosa

O ator José Loreto foi flagrado em clima de romance e aos beijos, com uma loira misteriosa, em uma via pública no Rio de Janeiro. O registro foi feito durante a tarde do último domingo (17). O anúncio deixou internautas curiosos para descobrir quem é a nova affair do galã.

Em um vídeo divulgado pelo jornalista Leo Dias, Loreto aparece trocando beijos com a mulher enquanto os dois aguardavam para atravessar a rua. Entretanto, ainda não se sabe a identidade da nova affair do ator.

A última pessoa com quem José Loreto se relacionou publicamente foi com a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann. O casal assumiu o namoro em 2022 e terminou o romance em janeiro de 2023, após passarem seis meses juntos.

Ainda neste domingo (17), Loreto surpreendeu seus seguidores ao compartilhar o álbum com os bastidores de "The Masked Singer Brasil", onde aparece abraçado em uma foto ao lado de Rafa Kalimann. Não demorou muito para os internautas reagirem: "Ele e Rafa eram tão lindos juntos! Eu ainda shipo kkkk confesso".

Vale lembrar que após o término do relacionamento com Rafa, o ator revelou que havia trocado beijos com Jade Picon durante o carnaval. Antes, ele teria tido um rápido affair com Gabi Martins. José Loreto tem aproveitado a fase solteira desde que terminou o casamento com Débora Nascimento, mãe de sua filha, Bella, nascida em abril de 2018. Eles estavam juntos desde 2012.

