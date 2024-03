Jojo Todynho desmascara advogado que mentiu sobre seu processo de adoção

Na noite desta terça-feira (19), Jojo Todynho denunciou nas redes sociais um advogado que afirmou para a imprensa que está representando ela no processo de adoção de uma criança angolona. No entanto, a influenciadora esclareceu que não conhece o homem e que abriria uma denúncia na OAB.

Acontece que, na última segunda-feira (18), a cantora foi ao consulado e lá, um advogado pediu para tirar foto com ela, e prontamente ela aceitou. Contudo, o homem passou a divulgar que estava com ela no processo para conseguir adotar o pequeno Francisco.

"As pessoas estão perdendo a noção e a ética. Aliás, estão enfiando elas vocês sabem onde. Vou marcar um demônio que falou que está à frente do processo de adoção do meu filho. Onde? Só para você aprender, vou te denunciar na OAB, porque você não pode falar sobre um processo de adoção, que você não está à frente de nada, ainda mais sendo de uma criança", iniciou ela.

"Além de te denunciar na OAB aqui, vou lá na Angola fazer denúncia contra você também, para você deixar de ser babaca e aprender como é ter ética", continuou Jojo Todynho que ainda criticou o suposto advogado por ter espalhado informações que não são verdadeiras.

"As pessoas entraram em um nicho de falta de escrúpulo total. Para elas, não importa se é mentira ou se é verdade, elas querem like, querem aparecer. Depois, não entendem porque têm uma vida miserável", ponderou.

Advogado divulga processo

Vale ressaltar que essa denúncia veio à tona, após esse advogado publicar uma foto ao lado de Jojo Todynho afirmando que está finalizando o processo de adoção do pequeno Francisco. A criança que ela conheceu, em setembro do ano passado, quando viajou ao país para receber uma premiação.