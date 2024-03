Rafa Justus confirma que passou por outra cirurgia na face

A influenciadora Rafaella Justus quebrou o silêncio nesta terça-feira (19), e abriu uma caixinha de perguntas para sanar as dúvidas dos seguidores. No entanto, uma revelação veio à tona e surpreendeu os fãs.

Aconteceu que, a filha do Roberto Justus de apenas 15 anos, admitiu que a rinoplastia não foi sua primeira cirurgia plástica. O internauta perguntou se Rafa teria realizado uma cirurgia ortognática, procedimento que visa alterar as formações ósseas da mandíbula, maxilar ou do queixo para melhorar a mordida e a respiração, mudando também a aparência facial.

E a adolescente confirmou a segunda cirurgia: "Fiz, gente! De tanto me perguntarem resolvi responder de uma vez! Antes da rinoplastia, eu fiz ortognática". Vale ressaltar que tem pouco mais de um mês que a influenciadora Rafaella Justus se submeteu a um procedimento para acertar o desvio de septo e aproveitou para fazer uma rinoplastia.

Acontece que, a adolescente resolveu conversar com os seguidores após divulgar o resultado da cirurgia no nariz em que recebeu muitos elogios. "Além de linda ela passa uma energia tão boa, não sei explicar", escreveu uma fã. "O nariz ficou tão sutil que nem parece que mexeu, arrasou", disparou outra pessoa.

Vale lembrar que quando veio à tona que Rafa Justus se submeteu a uma cirurgia plástica, muitas pessoas criticaram. Na época, a mãe, Ticiane Pinheiro falou ao Splash sobre a recuperação da filha. "A recuperação está ótima. Rafa está em um avião, se recuperando super rápido, está bem".