Príncipe Harry e Meghan deixam mensagem de apoio a Kate Middleton

O príncipe Harry e Meghan se manifestaram nesta sexta-feira (22), após Kate Middleton anunciar que está enfrentando uma batalha contra o câncer desde janeiro deste ano. Em uma nota enviada à revista Peoplebos, os duques desejaram melhoras à princesa.

"Desejamos saúde e cura para Kate e sua família e esperamos que eles possam fazê-lo em privacidade e paz”, diz a mensagem deixada para Kate que abriu o coração em um vídeo emocionante divulgado nas redes sociais. Há semanas fãs levantaram diversas especulações do que teria acontecido com a princesa.

Kate Middleton revela câncer

No vídeo em que revela o diagnóstico, Middleton explica: "Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem -sucedida, no entanto exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento".

Sem dar muitos detalhes sobre a doença, a princesa continua. "Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena."

Boatos sobre a saúde de Kate Middleton começaram após ela ser internada no dia 16 de janeiro deste ano. A princesa só recebeu alta 14 dias depois. Desde então, Middleton não tinha sido mais vista. O sumiço de Kate causou muitos burburinhos.