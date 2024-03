Oruam desabafa após pedir liberdade ao pai traficante no Lollapalooza

O cantor Oruam está sendo detonado na web, após pedir a liberdade do pai, o traficante Marcinho VP durante o Festival Lollapalooza, em São Paulo, neste domingo (24). O trapper participou do show de TZ da Coronel e entrou vestindo uma blusa com a foto do pai e escrito "liberdade".

No Instagram, Oruam compartilhou a roupa escolhida e destacou: “Apenas um grito de um filho com saudade do pai”. Em seguida, desabafou sobre os comentários que tem recebido sobre o apoio que prestou. "Meu pai foi preso com 20 anos, há quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos vive trancado em uma cela de 6 metros quadrados, com 2 horas de banho de sol por dia, quando é autorizado, e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros", iniciou o trapper.

Em seguida, ele refletiu sobre não ter o pai presente. "Eu e minha família podemos quando é autorizado, ver ele uma vez por mês, por poucas horas e através de um vidro, sem nenhum contato físico. Minha vida é assim desde que sou uma criança, não tenho uma foto sequer com meu pai e muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai".

Ainda no texto, Oruam crítica o sistema carcerário: "A cadeia deveria servir para ressocializar e não para torturar. Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, você possa ter sua liberdade! E que o estado realmente deixe você vir como é de direito, afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores pro seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade", rebateu o cantor.

Por fim, o trapper afirma que ama o pai e que está ansioso pela liberdade dele. "Te amo pai, o maior sonho da nossa família é ter você com nós, estamos ansiosos pra que você veja o futuro novo que estamos construindo e mostre que todo mundo merece uma segunda chance".

Sobre Marcinho VP

Marcinho VP está preso desde 1996, cinco anos antes de Oruam nascer. Ele foi condenado a 44 anos de prisão por tráfico de drogas e homicídios. Mesmo em um presídio de segurança máxima no Paraná, ainda é apontado como atual líder do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.