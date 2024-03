BBB 24: Brothers já especulam divórcio de Lucas Buda

Nesta segunda-feira (25), os participantes do “BBB 24” foram surpreendidos com uma ação de Páscoa na casa. Além de ganharem ovos, os brothers receberam cada um uma foto dos familiares. No entanto, Lucas Buda percebeu que mais uma vez não recebeu uma imagem da sua ex-esposa Camila Moura.



O rapaz demonstrou que ficou decepcionado por receber apenas a foto dele com as irmãs. Em seguida, ele se isolou e ficou pensativo ao encarar a foto que ganhou. As aliadas Fernanda e Leidy reparam que algo poderia ter acontecido. A confeiteira, por sua vez, se aproximou e tentou suavizar a situação. Ela apontou que suas irmãs ainda não haviam aparecido no Vídeo do Anjo e tinham que aparecer em algum momento.

Entretanto, dentro da casa Leidy alertou as sisters que algo aconteceu para Camila Moura não está mais aparecendo. “Ele vai surtar. Eu ia surtar também. Porque no último Líder dele, tinha foto dela. Na semana seguinte ele pegou o Anjo e não apareceu no vídeo, tudo bem. Mas ela não mandar uma foto dela? Ela já mandou a foto dela três vezes”, afirmou ela.

Lucas Buda e Pitel

Apesar de reflexivo, Lucas Buda que ainda não sabe que está solteiro, tem flertado com Pitel. Na festa da última quinta-feira (21), o brother e Pitel quase protagonizaram um beijo dentro do "BBB 24". Ao som dos anos 2000, Lucas Buda e Pitel se aproximaram dançando. Nesse momento, o capoeira segura a sister pelo pescoço como se fosse beijá-la. Ela, por sua vez, fala: "Me esquece". E ele a abraça e ganha uma leve mordida na orelha.

Vale lembrar que Lucas Buda entrou no "BBB 24" casado e fazia questão de falar sobre os 12 anos ao lado de Camila Moura. No entanto, nas últimas semanas o brother passou a flertar com Pitel e a professora de história terminou o relacionamento antes mesmo dele deixar o reality. A repercussão ganhou a internet e de anônima, Camila já ganhou mais de dois milhões de seguidores e se tornou influenciadora.