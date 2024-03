Apresentadora da Globo detona Daniel Alves após liberdade

Nesta segunda-feira (25), a apresentadora da TV Globo, Jessica Senra chamou atenção dos telespectadores ao detonar Daniel Alves, ao vivo. Ao dar a notícia de que a defesa do atleta havia pago a fiança de 1 milhão de euros, ela corrigiu a fala e o chamou de "estuprador".

"Olha minha gente, o jogador Daniel Alves, alias, jogador não, porque ele não está na condição de jogador. O estuprador condenado Daniel Alves", disparou Jessica Senra. Após o trecho do jornal viralizar, internautas apoiaram a fala da jornalista.

"Perfeita. Não estou entendendo essa proteção para não chamar ele do que ele é 'estuprador'", comentou uma mulher. Outra também concordou com a fala. "Jessica sempre coerente", escreveu uma fã. "Eu amo essa mulher, ela fala mesmo", pontuou uma seguidora.

Daniel Alves deixa a prisão

Daniel Alves deixou a prisão de Barcelona na tarde desta segunda-feira (25), na Espanha, após 14 meses preso. Condenado à quatro anos e meio de prisão por estupro, o atleta ganhou liberdade provisória sob o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros.

A Justiça alegou que após a imposição da sentença, o risco de fuga de Daniel Alves diminuiu. Apesar disso, reconhece que "persiste" um certo perigo, mas que adotaram outras medidas, como a fiança e a proibição de sair de Espanha.

Entre as medidas, os juízes ordenaram que os dois passaportes (espanhol e brasileiro) do ex-futebolista ficassem apreendidos. Da mesma forma, o jogador está proibido de sair do território espanhol e semanalmente terá que comparecer na Audiência de Barcelona.