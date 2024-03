Equipe de Fernanda Bande se pronuncia sobre processo de furto

A equipe da Fernanda Bande, participante do “BBB 24” se pronunciou na tarde desta segunda-feira (25) e confirmou a informação de que a sister já foi detida pela polícia, por furto de energia elétrica, prática também conhecida como "gato".

Apesar do Ministério Público do Rio de Janeiro ter oferecido uma denúncia contra Fernanda, o processo foi arquivado logo após o pagamento de multa. “Eletricista nas horas vagas… não podemos dizer que ela não foi real desde a chamada né?! Brincadeiras à parte, o processo foi arquivado após pagamento de multa com cestas básicas”, disse o time da participante do reality.

O caso aconteceu dois anos antes da confeiteira entrar no programa. Bande ficou detida na delegacia durante algumas horas, passou por audiência de custódia e, após pagamento de fiança de R$ 1 mil, foi liberada.

No ano passado, a confeiteira conseguiu fazer um acordo com o Ministério Público para que o crime não constasse em sua ficha criminal. Como o acordo foi aceito, o caso foi arquivado e não consta mais como crime na ficha da participante do “BBB 24”.

Todo o burburinho veio à tona, após os fãs de Alane Dias acusarem Fernanda Bande de ser uma criminosa. Na internet, chegaram a dizer que o processo criminal ainda constava como aberto. Mas após a veiculação da informação, o caso foi esclarecido.