Yasmin Brunet ganhará programa na TV em breve

Após ser eliminada do “BBB 24”, Yasmin Brunet deve voltar para as telinhas em breve. Desde a saída da modelo do reality, a TV Globo tenta cuidar da imagem da artista e estuda colocar a ex-sister como apresentadora.

Yasmin é cogitada para comandar um programa sobre moda e beleza, no canal GNT. A empresária já costumava abordar temas sobre autoestima em seu perfil no Instagram, que conta com quase sete milhões de seguidores.

A coluna Mariana Morais já havia divulgado que dona Déa tinha sido instruída pela produção a “pegar leve” com Yasmin Brunet, durante participação no “Domingão”. O intuito era dar aquela “limpada” na imagem da loira, após a saída dela com rejeição na porcentagem de votos do “BBB 24”.

Segundo apuramos na época, a emissora tinha interesse em aproveitar Brunet para projetos futuros, devido à excelente repercussão que ela teve durante as participações nos programas da casa. Mas para isso, era preciso cuidar da imagem da atriz, após a eliminação.

Além disso, a TV Globo tem tomado cuidado para que não aconteça mais o mesmo que ocorreu com a cantora Karol Conká, que até hoje enfrenta na carreira musical as consequências de sua ida ao reality. Karol saiu do programa com um índice altíssimo de rejeição e foi muito detonada após o confinamento.