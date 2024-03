Maiara surge magra demais e preocupa fãs: "não tá saudável"

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, deixou os fãs preocupados com a mudança radical de seu corpo. Com menos trinta quilos, a artista posou de biquíni e divulgou nas redes sociais a barriga negativa, nesta segunda-feira (25).

Nas redes sociais, os internautas demonstram estar impressionados com o resultado. “Gente, a Maiara da Maraisa tá muito magra.. Longe de mim jogar “hate” mas parece que tá doente sei lá”. Já outro, disparou: “Meu Deus, a maiara ta muitoooo magra. Misericórdia. Será que essa mulher tá bem?”

Já tem um tempo que a artista tem compartilhado seu novo estilo de vida com o público. Com a rotina recheada de exercícios físicos e alimentação regrada, a cantora não economiza no registro das novas curvas. Os cliques mostram Maiara sempre magérrima.

Vale lembrar que a compositora realizou uma cirurgia bariátrica em 2017. Na época, também havia revelado o desejo de fazer lipoaspiração. Inclusive, a famosa já contou em entrevista: “Eu fiz tudo, bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas trinta vezes."

Além disso, a irmã de Maraisa colocou balão gástrico no estômago e também já passou por muitas cirurgias plásticas, que ajudaram nas mudanças físicas. Maiara também foi uma das participantes do programa de emagrecimento de Maíra Cardi, com quem eliminou 16 quilos.