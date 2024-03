Após acusação de Samara Felippo, Leandrinho teve contas penhoradas

Desde 2013, após se separar do ex-marido Leandrinho, Samara Felippo tenta conseguir na Justiça, parte do dinheiro da venda do imóvel do casal. A artista revela que o atleta ficou com todo o montante. Na batalha judicial, a dívida do jogador de basquete já ultrapassa onze milhões de reais atualmente.

Apesar da dívida milionária, em março de 2018, a Justiça determinou a penhora dos bens de Leandrinho para que o pagamento a Samara pudesse ser feito. Entretanto, como divulgado pelo jornalista Leo Dias, só foi possível penhorar a quantia de R$12.630,11, o que teria deixado a atriz surpresa.

Em agosto do ano passado, a defesa de Samara Felippo teria solicitado novamente o pedido de penhora de bens de Leandrinho à Justiça. Além disso, pediu que a penhora também fosse feita nas contas da atual esposa do ex-marido,Talita Kump Roca.

Segundo a atriz, o atleta ostenta uma boa qualidade de vida nas redes sociais. Além disso, Leandrinho não esconde o jogo e divulga abertamente sua participação em campanhas de publicidade patrocinadas.

Há dez anos tentando reaver o dinheiro, Samara contou que em 2008, ela e o então marido, compraram uma propriedade em um bairro de luxo, no Rio de Janeiro. Como confiava no ex-companheiro, a famosa não se atentou à documentação do imóvel. Leandrinho teria colocado a casa no nome do irmão, fazendo com que assim, após a separação, a artista não tivesse direito a divisão desse bem.